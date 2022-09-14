Uşak'ta hava destekli uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı - Son Dakika
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Uşak'ta hava destekli uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı

14.09.2022 10:46
Uşak'ta hava destekli uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı

Uşak'ta, uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli operasyonda 12 kişi gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

Uşak'ta, uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli operasyonda 12 kişi gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen 6 aylık planlı çalışmanın ardından, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmaları için harekete geçildi.

Önceden belirlenen adreslere 19 ekip ve 70 personelin katılımıyla düzenlenen operasyona 1 helikopter de havadan destek verdi.

Adreslerde özel eğitimli narkotik köpeği kullanılarak yapılan aramalarda yeşil reçeteye tabi 2 bin 320 hap, 484 gram esrar, 193 gram metamfetamin, bir miktar eroin, 2 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğer 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ayrıca soruşturma kapsamında 49 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta hava destekli uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta hava destekli uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı - Son Dakika
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