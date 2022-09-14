Adreslerde özel eğitimli narkotik köpeği kullanılarak yapılan aramalarda yeşil reçeteye tabi 2 bin 320 hap, 484 gram esrar, 193 gram metamfetamin, bir miktar eroin, 2 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uşak'ta hava destekli uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı - Son Dakika

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