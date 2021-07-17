Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.
Aramada, aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 79 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
Sürücünün ifadesi doğrultusunda, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenlendi.
Operasyonda, evdeki 3 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 11 uyuşturucu hap, 6 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 6 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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