Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

28.07.2022 15:55
Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu Karaağaç Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, evdeki bir çantanın içinde yeşil reçeteye tabi 838 hap ele geçirildi.

Evdeki M.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Evinde 838 sentetik hap çıkan şüpheli tutuklandı Evinde 838 sentetik hap çıkan şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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