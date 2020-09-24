Uşak'ta Uzaktan Eğitim Takip Sistemi Toplantısı gerçekleşti - Son Dakika

Uşak'ta Uzaktan Eğitim Takip Sistemi Toplantısı gerçekleşti

Uşak'ta Uzaktan Eğitim Takip Sistemi Toplantısı gerçekleşti Funda Kocabıyık, "En az olumsuzlukla geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" Uşak'ta, "Uzaktan Eğitim Takip Sistemi Toplantısı" düzenlendi.

Uşak'ta Uzaktan Eğitim Takip Sistemi Toplantısı gerçekleşti

Funda Kocabıyık, "En az olumsuzlukla geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

UŞAK - Uşak'ta, "Uzaktan Eğitim Takip Sistemi Toplantısı" düzenlendi. Toplantıda konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, "Uşak Valiliği olarak uzaktan eğitim sürecinde ilimizdeki tüm öğrencilere ulaşmak, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitimlerine en iyi şekilde devam etme imkanı sunmak amacıyla "Uzaktan Eğitim Öğrenci Takip Sistemi" projesini hayata geçiriyoruz" dedi.

Saat 14.00 da başlayan toplantı Valilik makam toplantı salonunda gerçekleşti. Vali Funda Kocabıyık başkanlığında gerçekleşen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin'de katıldı. EBA sisteminde uzaktan eğitime katılamayan öğretmen ve öğrenci kalmaması amacıyla başlatılan proje kapsamında 50 km'lik yapılan kazı çalışmasının ardından köylerde Fiber dolap ve Fiber internet bağlantılarını sağladıklarını belirten Vali Funda Kocabıyık, "Covid-19 virüsü tüm dünyayı etkisi altına aldı. Ne yazık ki pandemi; ülkeleri başta toplumsal, siyasal ve ekonomik olmak üzere birçok yönden olumsuz etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. Ülkemizi de etkisi altına alan bu süreci en az olumsuzlukla geçirmek için her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte öğrencilerimizin eğitim-öğretim faaliyetlerine erişimlerinin aksamaması ve sağlıkla ilerlemesi için devletimizin ilgili kurumları titizlikle çalışıyor. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığımız kaliteli eğitim-öğretim anlayışıyla 23 Mart'tan bu yana EBA sistemi üzerinden uzaktan eğitim çalışmalarını sürdürüyor. UNESCO da pandemi sürecinde, uzaktan eğitimde daha kaliteli bir eğitim ve fırsat eşitliğinin sağlanması için eğitim-öğretim faaliyetlerinde teknolojik hazırlık, pedagojik hazırlık içerik hazırlığı ile izleme ve değerlendirme hazırlığı olmak üzere dört alanda hazırlık yapılmasını öneriyor. Bu öneriler de dikkate alınarak yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçişin en sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için ulusal ve yerel düzeyde hazırlıklarımız ve çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Funda Kocabıyık, " 'Uzaktan Eğitim Öğrenci Takip Sistemi' projesini hayata geçiriyoruz"

Uşak Valiliği olarak uzaktan eğitim sürecinde kentteki tüm öğrencilere ulaşmak, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitimlerine en iyi şekilde devam etme imkanı sunmak amacıyla beş bilişenden oluşan "Uzaktan Eğitim Öğrenci Takip Sistemi" projesini hayata geçireceklerini ifade eden Kocabıyık, "'Eğitime Uzak Kalma' bileşeni ile uzaktan eğitim sürecine teknik altyapı veya teknolojik ekipman yetersizliği gibi nedenlerden dolayı katılamayan öğrencilerimize internet olmadığında dahi kullanılabilen dijital içeriklerle donatılmış tabletleri ulaştıracağız. 'İçerik Oluşturma Ekipleri' bileşeni; öğretmenlerimiz tarafından 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerine ait içeriklerin oluşturulmasını içeriyor. Bu sayede uzaktan eğitim sürecinin dışında da öğrencilerimize kaynak sağlayabileceğiz. 'Materyal Depoları' bileşeni ile öğrencilerimize çevrim içi ve çevrim dışı kazanım kavrama testleri, ders anlatım ve soru çözüm videoları gibi eğitim materyalleri sağlayacağız. 'Öğrenci Takip Sistemi' bileşeni ile okullara, velilere ve öğrencilere geri bildirimler verilerek uzaktan eğitim sürecinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesini sağlayacağız. 'Öğretmen Destek Noktası' bileşeniyle de öğretmenlerimize çevrim içi derslerde kullanabilecekleri ve materyal hazırlama konusunda yardımcı olacak programlar ile ilgili rehberlik faaliyetleri yapacağız" dedi.

Uşak'ta Uzaktan Eğitim Takip Sistemi Toplantısı gerçekleşti

Funda Kocabıyık, uzak filmi, Atama, Uşak, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 16:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uşak'ta Uzaktan Eğitim Takip Sistemi Toplantısı gerçekleşti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

10 aydır komada olan kadın futbolcu Ilenia Matilli, Totti'nin sesli mesajıyla uyandı Güzel spiker Leotta, Ibrahimovic'le aşk yaşadığı iddialarını kesin bir dille yalanladı Tuğçe sadece 1 ay rahat edebildi! Sapık serbest kaldı, tacizi bırakmadı Kayalıklardan atlayarak yaşamına son veren Furkan'ın dayısı: İzmir'deki genç kızın intiharından etkilendi Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını çıkartan şahıs elinde çakmakla suçüstü yakalandı Beşiktaş, Vodafone Park'ta tur peşinde! Canlı anlatım Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu
ABD'den korkutan araştırma: Koronavirüs mutasyon geçirdi, artık daha bulaşıcı ABD'den korkutan araştırma: Koronavirüs mutasyon geçirdi, artık daha bulaşıcı         
21:21
Talihsizliğin böylesi görülmedi! Genç çiftin en mutlu anı kötü sürprizle bitti Talihsizliğin böylesi görülmedi! Genç çiftin en mutlu anı kötü sürprizle bitti         
21:13
Kullanılmış prezervatifleri temizleyip yeniden satmaya çalışan şahıstan pişkin savunma: Kötü bir şey yapılmadı Kullanılmış prezervatifleri temizleyip yeniden satmaya çalışan şahıstan pişkin savunma: Kötü bir şey yapılmadı         
20:32
Türk Bayrağını indirmeye çalışan şahsı, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı Türk Bayrağını indirmeye çalışan şahsı, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı         
20:01
Türk Telekom'da beklenen gol geldi! G.Saray, yıldız futbolcusuyla öne geçti Türk Telekom'da beklenen gol geldi! G.Saray, yıldız futbolcusuyla öne geçti         
19:46
F.Bahçe'ye gitmek isteyen Mostafa Mohamed'in başkanından skandal sözler: Türkiye düşmanımız F.Bahçe'ye gitmek isteyen Mostafa Mohamed'in başkanından skandal sözler: Türkiye düşmanımız         
19:04
İmamoğlu ile Taksiciler Odası yöneticileri arasında 6 bin taksi tartışması: Sesini yükseltme lütfen İmamoğlu ile Taksiciler Odası yöneticileri arasında 6 bin taksi tartışması: Sesini yükseltme lütfen         
18:29
Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
17:41
Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu         
17:25
Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu         
15:29
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu         
13:54
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi         
09:34
Aldığı kilolarla konuşulan oyuncu Çağatay Ulusoy, bu sefer de bıyık bıraktı Aldığı kilolarla konuşulan oyuncu Çağatay Ulusoy, bu sefer de bıyık bıraktı         
09:24
Ebru Gündeş, yıllardır küs olduğu babası Remzi Gündeş'i sessiz sedasız defnetti Ebru Gündeş, yıllardır küs olduğu babası Remzi Gündeş'i sessiz sedasız defnetti         
07:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 22:42:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uşak'ta Uzaktan Eğitim Takip Sistemi Toplantısı gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei