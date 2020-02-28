Uşak'ta vatandaşlardan kahraman Mehmetçik'e destek - Son Dakika

Uşak'ta kalabalık bir grup kahraman Mehmetçiklerimize destek yürüyüşü düzenleyerek Suriye'deki Beşar Esed rejimini protesto etti.



15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda toplanan kalabalık bir grup ellerinde Türk bayraklarıyla saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu. Grup üyelerine yoldan geçen sürücüler de araçlarını durdurarak eşlik etti. Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla birlikte kahraman Türk askerine ve şehit ailelerine destek için konvoy halinde İl Jandarma Komutanlığının önüne hareket eden grup, burada da nöbet tutan jandarmalarla birlikte İstiklal Marşı okuduktan sonra, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak dağıldı.



"Biz de varız, yalnız değilsiniz"



Topluluk adına konuşan Hasan Hüseyin Karakuzu, "Bizim buraya gelmemizdeki amaç, 'Biz de varız, yalnız değilsiniz' demeye geldik. Sesimizi 'Ne mutlu Türküm diyene' diyerek tüm dünyaya duyurmak için ve komutanlarımızı, abilerimizi yalnız bırakmamak için geldik. Bir nebze de olsa yanlarında olup onlarla beraber olduklarımızı hissetmeleri için buradayız" diye konuştu. - UŞAK