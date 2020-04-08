Uşak'ta Vefa Sosyal Destek Grubu, 8 bin 337 vatandaşın talebini yerine getirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak'ta Vefa Sosyal Destek Grubu, 8 bin 337 vatandaşın talebini yerine getirdi - Son Dakika

Uşak'ta Vefa Sosyal Destek Grubu, 8 bin 337 vatandaşın talebini yerine getirdi

6 saat önce

Uşak'ta, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla ikametlerinden ayrılamayan 8 bin 337 vatandaşın talebini yerine getirdiği bildirildi.

Uşak'ta Vefa Sosyal Destek Grubu, 8 bin 337 vatandaşın talebini yerine getirdi, System.String[]

Uşak'ta, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla ikametlerinden ayrılamayan 8 bin 337 vatandaşın talebini yerine getirdiği bildirildi.

Vali Funda Kocabıyık, yaptığı açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirleri aldıklarını belirtti.

Vefa Sosyal Destek Grubunun 24 saat aktif şekilde vatandaşların hizmetine koştuğunu vurgulayan Kocabıyık, "Vefa ekiplerimiz dün 755 olmak üzere bugüne kadar toplam 8 bin 337 hemşehrimizin talebini yerine getirdi. Bu hassas dönemde devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımızın yanında. Evde kalarak virüsün yayılmasına engel olalım." dedi.

Bu arada Kocabıyık, kaymakamlarla video konferans yöntemiyle toplantı yaptı. Kocabıyık, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada ise "İl genelinde tüm olumsuzluklara hazırlıklıyız. Koordinasyon içinde süreci takip ediyoruz. Mevsimlik tarım işçilerinin ilimize gelişiyle ilgili düzenlemelerimizi yaptık. Tarımsal üretimi hiçbir şekilde aksatmadan salgının yayılmasına izin vermeyeceğiz. Milletimizin sağlığı ve refahı için tüm tedbirleri aldığımızın bilinmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Funda Kocabıyık, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 07:42 Kaynak: AA

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