Uşak'ta "Vefa Sosyal Destek Grubu" yaşlılara ve hastalara hizmet verecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak'ta 'Vefa Sosyal Destek Grubu' yaşlılara ve hastalara hizmet verecek - Son Dakika

Uşak'ta "Vefa Sosyal Destek Grubu" yaşlılara ve hastalara hizmet verecek

7 saat önce

Uşak Valiliğince oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine bırakacak.

Uşak'ta

Uşak Valiliğince oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine bırakacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Funda Kocabıyık başkanlığında, Öz Merkez Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Mehmet Çakın, vali yardımcıları, kaymakamlar ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocabıyık, İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Vatandaşların uyarıları dikkate almasını isteyen Funda Kocabıyık, şunları kaydetti:

"İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlarımız 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilecekler. Bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere kamu görevlisi/ekip ve araç görevlendirilmiştir. Devlet olarak görevimizin başındayız. Bir tek vatandaşımızın mağdur olmaması için tüm görevlilerimiz 24 saat aktif bir şekilde çalışacaklar. Geçirdiğimiz bu hassas dönemde devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşımızın yanındayız. Unutmayalım çok özel bir süreçten geçiyoruz, yasak kapsamındaki vatandaşlarımız lütfen evlerinden çıkmasın. Koronavirüs'e karşı her vatandaşımızı korumak zorundayız. Paniğe yol açmadan alınan tedbirlere uyulmalı."

Funda Kocabıyık, Mehmet Çakın, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:04 Kaynak: AA

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