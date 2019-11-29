Son Dakika Haberleri: Uşak'ta yağışlı hava etkisini gösterdi
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Uşak'ta yağışlı hava etkisini gösterdi

6 saat önce

Uşak'ta meteorolojiden yapılan uyarıların ardından beklenen lodos ve sağanak yağış öğleden sonra etkisini göstermeye başladı.

Uşak'ta yağışlı hava etkisini gösterdi, System.String[]

Uşak'ta meteorolojiden yapılan uyarıların ardından beklenen lodos ve sağanak yağış öğleden sonra etkisini göstermeye başladı. Vatandaşlar etkisini artıran yağışlar sonucu zor anlar yaşadı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ege Bölgesi'nin bazı kesimleri için gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Beklenen yağış Uşak'ta etkisini gösterdi. Uşak Valiliğince yapılan açıklamada, fırtına ile birlikte belirli aralıklarda sağanak yağış görüleceği ve vatandaşların gerekli tedbirleri alması gerektiği belirtildi. Yapılan uyarılarda Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak'ta cuma gününden itibaren rüzgarın saatte 40 ile 70 kilometre arası hızla eseceği ve kısa süreli fırtına yaşanacağı belirtildi. Kentte yaşayan vatandaşların ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, çatı uçması ve soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.


Yağışların hafta boyunca devam etmesi bekleniyor. - UŞAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:05 Kaynak: İHA
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