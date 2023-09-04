Meteoroloji'nin uyarısı sonrası Uşak'ta yollar adeta göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısı yaptığı Uşak'ta beklenen yağış bazı mahallelerde akşam saatlerinde başladı. Yağmurla birlikte araçlar göle dönen yollarda güçlükle ilerledi.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPANDI

Yağmur suları ile birlikte gelen toprak ve taşlar bazı yolları kısa süreliğine trafiğe kapattı. İhbarlar üzerine bölgelere polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yollarda güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri ve vatandaşların kendi imkanlarıyla müdahalesi ile yollar yeniden trafiğe açıldı.

ESNAFLAR ÖNLEM ALDI

Öte yandan kentteki sele neden olan sağanak yağış nedeniyle bazı esnaflar da dükkanlarını su basmaması için önlem aldı.