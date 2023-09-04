Meteoroloji'nin uyarısı sonrası Uşak'ta yollar adeta göle döndü - Son Dakika

Meteoroloji'nin uyarısı sonrası Uşak'ta yollar adeta göle döndü

Son Güncelleme: 04.09.2023 21:49

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı Uşak'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar adeta göle döndü. Yağmurla birlikte araçlar güçlükle ilerlerken, bazı yollar kısa süreliğine trafiğe kapandı. Polis, itfaiye ve belediye ekipleri, kapanan yollara müdahalede bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısı yaptığı Uşak'ta beklenen yağış bazı mahallelerde akşam saatlerinde başladı. Yağmurla birlikte araçlar göle dönen yollarda güçlükle ilerledi.

Meteoroloji'nin uyarısı sonrası Uşak'ta yollar adeta göle döndü

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPANDI

Yağmur suları ile birlikte gelen toprak ve taşlar bazı yolları kısa süreliğine trafiğe kapattı. İhbarlar üzerine bölgelere polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yollarda güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri ve vatandaşların kendi imkanlarıyla müdahalesi ile yollar yeniden trafiğe açıldı.

Meteoroloji'nin uyarısı sonrası Uşak'ta yollar adeta göle döndü

ESNAFLAR ÖNLEM ALDI

Öte yandan kentteki sele neden olan sağanak yağış nedeniyle bazı esnaflar da dükkanlarını su basmaması için önlem aldı.

Meteoroloji'nin uyarısı sonrası Uşak'ta yollar adeta göle döndü
Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İtfaiye, Uşak, Belediye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Meteoroloji'nin uyarısı sonrası Uşak'ta yollar adeta göle döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji'nin uyarısı sonrası Uşak'ta yollar adeta göle döndü - Son Dakika
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