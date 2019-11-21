Son Dakika Haberleri: Uşak'ta yaklaşık 2 ayda 341 kursa 7 bin 645 kursiyer katıldı
Son Dakika Güncel Uşak'ta yaklaşık 2 ayda 341 kursa 7 bin 645 kursiyer katıldı - Son Dakika

Uşak'ta yaklaşık 2 ayda 341 kursa 7 bin 645 kursiyer katıldı

6 saat önce

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Kasım ayı ara tatil etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda gerçekleştirilen 'robotik kodlama' atölye çalışmalarına katıldı.

Uşak'ta yaklaşık 2 ayda 341 kursa 7 bin 645 kursiyer katıldı, System.String[]

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Kasım ayı ara tatil etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda gerçekleştirilen 'robotik kodlama' atölye çalışmalarına katıldı. Vali Kocabıyık yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 ayda 341 kurs açıldığını belirterek, bu kurslara 7 bin 645 kişinin katıldığını aktardı.


Bu yıl ilki gerçekleştirilen Kasım ayı ara tatilinde Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda gerçekleştirilen çeşitli etkinliklere Vali Funda Kocabıyık, Vali Yardımcısı Hüseyin Demirbaş ve Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin katıldı. Kocabıyık, öğrencilerle sohbet ederek çalışmaları inceledi. Uşak'ta 1 Eylül - 19 Kasım 2019 tarihleri arasında genel kültür, okuma-yazma, mesleki ve teknik kurslar olmak üzere 341 kurs açıldığını ifade eden Vali Funda Kocabıyık, bu kurslara 7 bin 645 kursiyerin katıldığını kaydetti.


Öğretmenler ve öğrencilerin ara tatillerini en iyi şekilde değerlendirerek verimli geçirmeleri için etkinlik takvimi hazırlandığını ifade eden Vali Kocabıyık, "Bilindiği gibi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yılda iki kez uygulanmasına karar verilen ara tatilin ilki 15 Kasım 2019 Cuma günü başladı. Ara tatil süresince öğrencilerin vakitlerini en verimli şekilde geçirebilmesini sağlamak amacıyla 16 ana başlıktan oluşan etkinlik takvimi ile öğrencilerimizin yoğun ders dönemi arasında dinlenip çeşitli faaliyetlere katılarak sosyalleşmesi planlandı. Bu kapsamda bugün robotik kodlama atölye çalışmasına katılarak, öğrencilerimizin etkinliklerini yerinde izleme fırsatı bulduk. Eğitim çalışmalarında emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - UŞAK

Funda Kocabıyık, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:30 Kaynak: İHA
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