Uşak'ta yalnız yaşayan 66 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak'ta yalnız yaşayan 66 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

Uşak'ta yalnız yaşayan 66 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

14 dakika önce

Uşak'ın Karahallı ilçesinde yalnız yaşayan 66 yaşındaki bir kişi, evinde ölmüş halde bulundu.

Uşak'ta yalnız yaşayan 66 yaşındaki adam evinde ölü bulundu, System.String[]

Uşak'ın Karahallı ilçesinde yalnız yaşayan 66 yaşındaki bir kişi, evinde ölmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Şakir İnce'den (66) bir süredir haber alamayan komşuları polisi aradı.

Ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde İnce'nin cesedini buldu.

Vücudunda herhangi bir yara ve ize rastlanmayan İnce'nin cenazesi, kesin ölüm nedenin anlaşılması için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Karahallı, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:32 Kaynak: AA
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