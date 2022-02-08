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Son dakika haberi... Yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Son dakika haberi... Yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi

08.02.2022 19:36

Son dakika haberi: Uşak'ta ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Uşak'ta ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kurşunluk Mahallesi'nde bulunan ahşap evde, içeride kimsenin olmadığı esnada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede evi saran alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında, evin büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haberi... Yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberi... Yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberi... Yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberi... Yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberi... Yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberi... Yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberi... Yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi

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İtfaiye, Yangın, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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