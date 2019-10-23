Son Dakika Haberleri: Uşak'ta yangın faciası: 3'ü çocuk 4 ölü
Son Dakika Güncel Uşak'ta yangın faciası: 3'ü çocuk 4 ölü

Uşak'ta yangın faciası: 3'ü çocuk 4 ölü

1 saat önce

Uşak'ta bir evde çıkan yangında aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Uşak'ta yangın faciası: 3'ü çocuk 4 ölü, System.String[]

Uşak'ta bir evde çıkan yangında aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Uşak'ta meydana gelen ev yangınında 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. İlk alınan bilgilerde baba Bülent Yaşar (32) ve çocukları Ayşe (2), Furkan (6), Nurkan Yaşar (9) hayatını kaybetti. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.

(Mine Tatay/İHA)

Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da çocuklara alkol içirildiği iddiasıyla açılan velayet davasının görülmesine başlandı
Uşak'ta yangın faciası! Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, harita ile Rusya mutabakatının ayrıntılarını aktardı Maltepe ve Avcılar Belediyesi de Hamidiye Su'yla anlaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 11:05:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak'ta yangın faciası: 3'ü çocuk 4 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]