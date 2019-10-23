Uşak'ta yangın faciası: 3'ü çocuk 4 ölü
1 saat önce
Uşak'ta bir evde çıkan yangında aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:05 Kaynak: İHA
Uşak'ta bir evde çıkan yangında aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.
Uşak'ta meydana gelen ev yangınında 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. İlk alınan bilgilerde baba Bülent Yaşar (32) ve çocukları Ayşe (2), Furkan (6), Nurkan Yaşar (9) hayatını kaybetti. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.
(Mine Tatay/İHA)
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