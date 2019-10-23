Son Dakika Haberleri: Uşak'ta yangın faciası: 3'ü çocuk 4 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta yangın faciası: 3'ü çocuk 4 ölü

Uşak'ta yangın faciası: 3'ü çocuk 4 ölü

1 saat önce

Uşak'ta yangın faciası: 3'ü çocuk 4 ölüUŞAK - Uşak'ta bir evde meydana gelen yangında 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Uşak'ta yangın faciası: 3'ü çocuk 4 ölü

UŞAK - Uşak'ta bir evde meydana gelen yangında 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgilere göre, baba Bület Yaşarve çocukları Ayşe(2), Furkan(6), Nurkan Yaşarhayatını kaybetti.

Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.

Uşak'ta yangın faciası: 3'ü çocuk 4 ölü

Uşak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:10 Kaynak: İHA
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