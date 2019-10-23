Son Dakika Haberleri: Uşak'ta yangın faciası baba ve 3 çocuğu öldü, anne tedaviye alındı -
Son Dakika Güncel Uşak'ta yangın faciası baba ve 3 çocuğu öldü, anne tedaviye alındı -

Uşak'ta yangın faciası baba ve 3 çocuğu öldü, anne tedaviye alındı -

53 dakika önce

Uşak'ta yangın faciası Baba ve 3 çocuğu öldü, anne tedaviye alındı (2)VALİ KOCABIYIK İNCELEME YAPILACAKUşak Valisi Funda Kocabıyık, baba ve 3 çocuğunun öldüğü, annenin ise sağlık durumunun ağır olduğu yangın faciasının yaşandığı eve geldi.

Uşak'ta yangın faciası baba ve 3 çocuğu öldü, anne tedaviye alındı -, System.String[]

Uşak'ta yangın faciası Baba ve 3 çocuğu öldü, anne tedaviye alındı (2)

VALİ KOCABIYIK İNCELEME YAPILACAK

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, baba ve 3 çocuğunun öldüğü, annenin ise sağlık durumunun ağır olduğu yangın faciasının yaşandığı eve geldi. Yetkililerden bilgi alan Vali Kocabıyık, Yangında bir baba, 3 çocuk ölmüştür. Annenin durumunun kritik olduğu söyleniyor. Görüyorsunuz acı bir durum, fazla söyleyecek bir şey yok. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor, araştırılıyor. Yangın elektrik kontağından çıkmış olabilir. Onun üzerinde duruluyor. Mühendisler bununla ilgili hem doğalgazla hem elektrikle ilgili inceleme yapacaklar. İlk tahminler elektrik kontağı gibi görünüyor. Annenin durumu kritik diyorlar. O da dumandan zehirlenmiş. Tedavisi devam ediyor, inşallah kurtulur. Olayı vatandaşlar sabah işe gitmeyince fark etmişler. Cesetlerde aşırı dumandan dolayı boğulma mevcut dedi.

Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:44 Kaynak: DHA
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