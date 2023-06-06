Evde çıkan yangında görme engelli vatandaş yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Evde çıkan yangında görme engelli vatandaş yaşamını yitirdi

Evde çıkan yangında görme engelli vatandaş yaşamını yitirdi

06.06.2023 11:58

Uşak'ın Banaz ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen görme engelli yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi hastanede tedavi altına alındı.

Ahat köyünde yaşayan 90 yaşındaki görme engelli Halil Yokuş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YAŞLI ÇİFT HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede büyüyen alevlere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yangın, Banaz Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen Halil Yokuş ile eşi Ayşe Yokuş (91) ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evde çıkan yangın görme engelli yaşlı adamı hayattan kopardı

HAYATINI KAYBETTİ

Halil Yokuş, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı, eşinin tedavisi devam ediyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Evde çıkan yangın görme engelli yaşlı adamı hayattan kopardı
Evde çıkan yangın görme engelli yaşlı adamı hayattan kopardı
Kaynak: AA
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Banaz, Uşak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evde çıkan yangında görme engelli vatandaş yaşamını yitirdi - Son Dakika


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