Uşak'ta yapılacak olan büyükbaş deri işleme tesisi tanıtıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Avrupa Birliğinin hibe desteğiyle Uşak'ta kurulacak olan büyükbaş deri işleme tesisinin tanıtıp toplantısı düzenlendi.

Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen tanıtım toplantısında Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karahallı, hayata geçirilmesi planlanan büyükbaş deri işleme tesisi projesine dair açıklamalar yaptı.

Uşak'ta dericiliğin lokomotif bir sektör olmasına karşın 2010 senesinden beri gerileme içerisinde olduğunu belirten Karahallı, "Bildiğiniz gibi Uşak ilimizin geleneksel sektörlerinden birisi dericiliktir. Lokomotif bir sektördür dericilik. Fakat zaman içerisinde dericilik kabuk değiştirdi, eski önemini ağır ağır yitirmeye başladı. 2010 yılından itibaren gerileme süreci içerisine girdi. Biz bu deri girişi tekrar farklı bir boyuta taşıma adına 2018 yılında Uşaklı dericilerin sürekli hayali olan bir projeyi hayata geçirmek anlamında sanayi bakanlığı ve Avrupa Birliğinin(AB) desteğini alan bir projeyi hazırladık. 2018 yılında başvurumuzu yaptık" dedi.

Avrupa Birliği'nden yüzde 85 hibe desteği alındığını dile getiren Karahallı, "AB'nin tamamı hibe olarak gerçekleşen bu projede AB'nin yüzde 85 destek vermekte, Sanayi Bakanlığı da yüzde 15 katkıda bulunmaktadır. Bu projenin tamamı hibedir ve 5 milyon 200 bin eurodur. Bu yapı buradaki deri sanayicilerine hizmet edecek bir yapıdır. Burada küçük baş deri işleyen işletmelerimizin hiç bir yatırım yapmadan ortak kullanım atölyesi tarzında düşünülüp ama çok daha büyüğü olan bir fabrikada bir makine yatırımı yapmadan sadece deriye ve kimyasala para vererek derilerini üretim satma imkanları olacak ve farklı bir sektöre geçiş noktasında burada denemelerini yapıp daha sonra kendi yatırımlarını kendi içlerinde yapmalarını planlamıştık" ifadelerini kullandı.

Fabrika 2021 eylül ayında üretime geçecek

Kurulacak fabrikanın belirli bir aşamaya geldiğini de belirten başkan, makinelerin ağustos ayı itibariyle geleceğini ancak fabrikanın üretime başlama tarihinin 2021 yılının eylül ayı olarak planladıklarını belirtti.

Öte yandan Karahallı, projenin hayata geçmesi adına destek veren ve projenin ortaklarından olan Zafer Kalkınma Ajansı yetkililerine de teşekkür etti. - UŞAK