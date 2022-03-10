Uşak'ta yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi edildi - Son Dakika
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Uşak'ta yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi edildi

10.03.2022 12:49
Uşak'ta yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi edildi

Uşak'ta jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Uşak'ta jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Güre köyü yakınlarında yol kenarında yaralı bir kızıl şahini fark etti.

Kanat bölgesinde yaraları bulunan kızıl şahin, veterinere götürüldü.

Veteriner tarafından tedavisi yapılan kızıl şahin, doğal yaşamına bırakılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak'ta yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi edildi - Son Dakika


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