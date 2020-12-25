Yarıştığı iddia edilen 2 otomobil dereye yuvarlandı - Son Dakika

Yarıştığı iddia edilen 2 otomobil dereye yuvarlandı

25.12.2020 00:03

Uşak'ın Banaz ilçesinde yarıştıkları iddia edilen 2 otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde yarıştıkları iddia edilen 2 otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 31 Ağustos Mahallesi Banaz köyü yolunda yarış yaptıkları iddia edilen Ş.Ö. idaresindeki 20 KP 306 plakalı otomobil ile S. G. yönetimindeki 64 AAZ 972 plakalı otomobil, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.

Kazada, sürücü S.G ile diğer otomobilde bulunan A. E, yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yarıştığı iddia edilen 2 otomobil dereye yuvarlandı
Yarıştığı iddia edilen 2 otomobil dereye yuvarlandı
Yarıştığı iddia edilen 2 otomobil dereye yuvarlandı
Yarıştığı iddia edilen 2 otomobil dereye yuvarlandı

Otomobil, Ağustos, Banaz, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yarıştığı iddia edilen 2 otomobil dereye yuvarlandı - Son Dakika


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