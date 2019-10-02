Uşak'ta 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' etkinliği

Uşak'ta 313 trafik polisiyle 107 noktada 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, 'yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' diyerek yayalara karşı bilinçli olunması gerektiğini vurguladı.



Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' etkinliği Uşak'ta da 107 noktada gerçekleştirildi. Etkinliğe Vali Kocabıyık, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, okul müdürleri ve birçok öğrenci katıldı. Etkinlikte öğrenciler ellerinde pankartlarla Vali Kocabıyık ile birlikte karşıdan karşıya geçerek farkındalık oluşturdu.



Bu tür etkinliklerin farkındalık açısından önemli olduğunu vurgulayan Vali Funda Kocabıyık, "İçişleri Bakanlığımız uzun yıllardan beri ülkemizin kanayan yarası olan, yılda yaklaşık 7 binin üzerinde insanımızı kaybettiğimiz, 300 bin vatandaşımızın da yaralanmasına neden olan trafik kazalarına çözüm bulabilmek için yoğun güvenlik önlemlerinin yanı sıra, farkındalığı arttırmak için de çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bugün de bu etkinliklerden bir tanesini gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda, Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesinde değişiklik yapılarak yaya ve okul geçitlerinde yaya önceliği zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda 2019 yılı yaya öncelikli trafik yılı olarak ilan edildi. Biz Uşak'ta 313 trafik polisi ile 107 noktada bu uygulamayı yapıyoruz. 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliğiyle yaya önceliğinin, yaşam önceliğiyle eş değer olduğunu vurgulamak, yay geçitlerinin kullanılmasını teşvik etmek ve buralarda geçiş üstünlüğünün de yayalarda olduğu konusunda farkındalık oluşturmak için bugün yaya geçitlerinde yerimizi aldık. Amacımız yaya ölümlü kazaları en aza indirilmesi, sağlık ve güvenli trafik akışının sağlanması, vatandaşlarımızın yaya önceliği konusunda bilinçlendirilmesi, insan hayatının her şeyin önünde olduğunun hatırlatılmasıdır. Bu konuda toplum olarak göstereceğimiz duyarlılık bizleri daha güvenli bir geleceğe taşıyacak" dedi. - UŞAK