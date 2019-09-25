Son Dakika Haberleri: Uşak'ta yayın balığı yetiştirilecek
Son Dakika Güncel Haber

Uşak'ta yayın balığı yetiştirilecek

58 dakika önce

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, Güre köyünde oluşturulan yapay gölette yayın balığı yetiştiriciliği yapılacağını söyledi.

Uşak'ta yayın balığı yetiştirilecek, System.String[]

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, Güre köyünde oluşturulan yapay gölette yayın balığı yetiştiriciliği yapılacağını söyledi.

Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada Göre Köyü, Çukur Mevki'nde Hülya Yıldırım isimli kadın girişimciye oluşturulan yapay gölette yayın balığı yetiştiriciliği için 5 yıl süreyle döneme üretim izni verildiğini söyledi.

Projenin başarıya ulaşması halinde Türkiye'de ilk kez özel sektörde yayın balığı yetiştiriliği yapılmış olacağını kaydeden Ertan Keleş, yıllık 29 ton üretim kapasiteli gölette üretilecek balıkların restoranlara satılacağını, bir bölümünün ise oluşturulacak kuluçkahanede damızlık olarak kullanılacağını ifade etti.

Yayın balığının büyük ırmak ve baraj göletlerinde yayılım gösterdiğini belirten Keleş, " Yayın balığı Avrupa'nın ikinci büyük tatlı su balığıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Antalya Kepez'de bulunan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma

Enstitüsü'nden temin ettiğimiz 2 bin yayın balığını gölete bıraktık. Projenin başarılı olması ilimiz ekonomisine katkı sağlayacak" dedi.

Güre, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'yi görünce salona girmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli sığınmacılar için 40 milyar dolar harcama yapıldığını açıkladı Akşener'e canlı yayında soruldu: 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ı destekler misiniz? Sınav sorularını çalmaktan tutuklanan FETÖ üyesi: Örgütün idealleri için çalınması günah değil

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 10:47:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak'ta yayın balığı yetiştirilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]