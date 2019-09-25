Uşak'ta yayın balığı yetiştirilecek

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, Güre köyünde oluşturulan yapay gölette yayın balığı yetiştiriciliği yapılacağını söyledi.

Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada Göre Köyü, Çukur Mevki'nde Hülya Yıldırım isimli kadın girişimciye oluşturulan yapay gölette yayın balığı yetiştiriciliği için 5 yıl süreyle döneme üretim izni verildiğini söyledi.

Projenin başarıya ulaşması halinde Türkiye'de ilk kez özel sektörde yayın balığı yetiştiriliği yapılmış olacağını kaydeden Ertan Keleş, yıllık 29 ton üretim kapasiteli gölette üretilecek balıkların restoranlara satılacağını, bir bölümünün ise oluşturulacak kuluçkahanede damızlık olarak kullanılacağını ifade etti.

Yayın balığının büyük ırmak ve baraj göletlerinde yayılım gösterdiğini belirten Keleş, " Yayın balığı Avrupa'nın ikinci büyük tatlı su balığıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Antalya Kepez'de bulunan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma

Enstitüsü'nden temin ettiğimiz 2 bin yayın balığını gölete bıraktık. Projenin başarılı olması ilimiz ekonomisine katkı sağlayacak" dedi.