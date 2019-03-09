Uşak'ta Yediemin Dolandırıcılığına 3 Tutuklama

UŞAK'ta, işlettikleri yediemin deposu ve otoparkında bulunan hacizli araçların alım ve satımı sırasında dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

UŞAK'ta, işlettikleri yediemin deposu ve otoparkında bulunan hacizli araçların alım ve satımı sırasında dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı.



Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, dün kent merkezindeki bir otopark ve yediemin deposunu işleten şüphelilerin buradaki hacizli araçlar üzerinde dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaştı. Otoparka ve yediemin deposuna operasyon düzenleyen ekipler M.U, A.D.U, T.K, A.G. ve S.Ö'yü gözaltına aldı. Otopark ve yediemin deposunda yapılan incelemelerde, hacizli araçların bazı parçalarının sökülüp değeri düşürüldükten sonra satın alındığı, çalınan parçaların daha sonra yerine takılıp yüksek fiyatla satıldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D.U, M.U. ve T.K. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Uşak

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Gözaltına Alınan 22 Yaşındaki Kadının Yaşı Kadar Suç Kaydı Olduğu Ortaya Çıktı

Erdoğan'dan Akşener'e Tehdit Gibi Sözler: Biri Cezaevinde Süre Dolduruyor, Aynı Yola Düşebilirsin

Bakan Pakdemirli: Pancarda Kotayı Artırıyoruz

Bakan Soylu'dan Çok Konuşulacak İfadeler: İmamoğlu ve Yavaş "PKK Lanet Bir Terör Örgütüdür" Desin