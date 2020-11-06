Uşak'ta yem tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere, 118 bin 500 kilogram yem bezelyesi, 35 bin 500 kilogram da tritikale tohumu dağıtıldı.

Çayır, mera ve yem bitkileri üretiminin geliştirilmesi, nadasa veya boş bırakılan alanların değerlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen projede, çiftçilere yüzde 75 hibe desteği sağlandı.

Geçen yıl proje kapsamında aldığı tohum desteğiyle yem bezelyesinin deneme ekimi yaptığını aktaran çiftçi Veli Güzeldağ, yem bezelyesini hayvanların yiyeceği olarak kullandıklarını söyledi.

Deneme ekiminden çok iyi verim aldığını ve memnun kaldığını dile getiren Güzeldağ, "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibe desteğiyle verilen yem bezelyesini geçen sene Uşak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte denedik. Çok memnun kaldık. Bu sene de inşallah daha çok ekeceğiz. Boş tarla bırakmamak için ekiyoruz ve ekmeye devam edeceğiz. Bundan slaj yapıyoruz. Bazı yerlerde paketliyoruz. Hayvanlarımızın bakımında çok destek oluyor." dedi.

Bu sene 340 kilogram yem bezelyesi tohumu desteği aldığını ve 35 dekar alanda ekim yapmaya başladığını kaydeden Güzeldağ, "Bize tohum desteği veren başta Tarım ve Orman Bakanlığımız olmak üzere, ekiminde de yardımcı olan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ederim." diye konuştu.