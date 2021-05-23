Yem yüklü tanker şarampole devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika

Kaza nedeniyle tankerdeki bir miktar yem, şarampole saçıldı.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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