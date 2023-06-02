Uşak'ta yere düşerken başını masaya çarpan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Uşak'ta yere düşerken başını masaya çarpan işçi hayatını kaybetti

02.06.2023 17:27

Uşak'ta çalıştığı elektrikçi dükkanında fenalaşıp yere düştüğü sırada başını masaya vuran 51 yaşındaki Ayhan Çitim, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çitim'in tansiyon hastası olduğu belirtildi.

Uşak merkez Özdemir Mahallesi Güneş Sokak üzerinde elektrikçi dükkanında çalışan Ayhan Çitim (51), henüz bilinmeyen bir sebepten fenalaşarak yere düştü. Düştüğü sırada başını, çevresinde bulunan masaya çarpan Çitim, ağır yaralanarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TANSİYON HASTASIYMIŞ

Hastanede bütün müdahalelere rağmen elektrikçi Çitim hayatını kaybetti. Olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatılırken Çitim'in tansiyon hastası olduğu da öğrenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Uşak'ta yere düşerken başını masaya çarpan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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