Uşak'ta yere düşerken başını masaya çarpan işçi hayatını kaybetti

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Uşak merkez Özdemir Mahallesi Güneş Sokak üzerinde elektrikçi dükkanında çalışan Ayhan Çitim (51), henüz bilinmeyen bir sebepten fenalaşarak yere düştü. Düştüğü sırada başını, çevresinde bulunan masaya çarpan Çitim, ağır yaralanarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TANSİYON HASTASIYMIŞ

Hastanede bütün müdahalelere rağmen elektrikçi Çitim hayatını kaybetti. Olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatılırken Çitim'in tansiyon hastası olduğu da öğrenildi.