Uşak'ta yeşil reçeteye tabi 1105 hap ele geçirildi - Son Dakika
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Uşak'ta yeşil reçeteye tabi 1105 hap ele geçirildi

07.03.2022 13:50
Uşak'ta yeşil reçeteye tabi 1105 hap ele geçirildi

Uşak'ta sırt çantasında yeşil reçeteye tabi 1105 hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak'ta sırt çantasında yeşil reçeteye tabi 1105 hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde S.A'yı durdurdu.

S.A'nın sırt çantasında yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi 1105 hap ile 6 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.A, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak'ta yeşil reçeteye tabi 1105 hap ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşak'ta yeşil reçeteye tabi 1105 hap ele geçirildi - Son Dakika
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