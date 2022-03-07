Uşak'ta yeşil reçeteye tabi 1105 hap ele geçirildi - Son Dakika

Uşak'ta sırt çantasında yeşil reçeteye tabi 1105 hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde S.A'yı durdurdu.
S.A'nın sırt çantasında yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi 1105 hap ile 6 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.A, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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