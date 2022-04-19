Uşak'ta yeşil reçeteye tabi 1283 hap ele geçirildi - Son Dakika
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Uşak'ta yeşil reçeteye tabi 1283 hap ele geçirildi

19.04.2022 13:42
Uşak'ta yeşil reçeteye tabi 1283 hap ele geçirildi

Uşak'ta polis ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada yeşil reçeteye tabi 1283 bulundu.

Uşak'ta polis ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada yeşil reçeteye tabi 1283 bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir otomobili durdurdu.

Yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi 1283 uyuşturucu hap, bir miktar esrar, 1 ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 6 mermi ele geçirildi.

Otomobildeki M.Y. ve İ.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Uşak'ta yeşil reçeteye tabi 1283 hap ele geçirildi - Son Dakika
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