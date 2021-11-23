Yeşil reçeteye tabi 5 bin 594 hap ele geçirildi - Son Dakika

Araçlardaki aramalarda, uyuşturucu özelliği olan yeşil reçeteye tabi 5 bin 594 hap bulundu.

Uşak 'ta 2 otomobilde uyuşturucu özelliği olan yeşil reçeteye tabi 5 bin 594 hap ele geçirildi.

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