Üye Girişi
Yeşil reçeteye tabi 5 bin 594 hap ele geçirildi - Son Dakika

Yeşil reçeteye tabi 5 bin 594 hap ele geçirildi

23.11.2021 14:39

Uşak'ta 2 otomobilde uyuşturucu özelliği olan yeşil reçeteye tabi 5 bin 594 hap ele geçirildi.

Uşak'ta 2 otomobilde uyuşturucu özelliği olan yeşil reçeteye tabi 5 bin 594 hap ele geçirildi.

Uşak'a il dışından uyuşturucu getirileceği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 2 otomobili durdurdu.

Araçlardaki aramalarda, uyuşturucu özelliği olan yeşil reçeteye tabi 5 bin 594 hap bulundu.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeşil reçeteye tabi 5 bin 594 hap ele geçirildi
Yeşil reçeteye tabi 5 bin 594 hap ele geçirildi
Yeşil reçeteye tabi 5 bin 594 hap ele geçirildi
Yeşil reçeteye tabi 5 bin 594 hap ele geçirildi
Yeşil reçeteye tabi 5 bin 594 hap ele geçirildi
Yeşil reçeteye tabi 5 bin 594 hap ele geçirildi
Yeşil reçeteye tabi 5 bin 594 hap ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeşil reçeteye tabi 5 bin 594 hap ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yabancılara suyun metreküpünü 2.5 dolardan veren Bolu Belediye Başkanı Özcan: Rahatsız olan varsa Şam'da daha ucuz 16:07 Yabancılara suyun metreküpünü 2.5 dolardan veren Bolu Belediye Başkanı Özcan: Rahatsız olan varsa Şam'da daha ucuz Hiç estetik yaptırmayan Hatice Aslan'ın yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor 15:55 Hiç estetik yaptırmayan Hatice Aslan'ın yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız 15:36 Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız
Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın 14:35 Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak 13:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise 11:53 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise
Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü 11:36 Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı 10:40 Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
15:54 Hiç estetik yaptırmayan Hatice Aslan'ın yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor
15:54 Tuzla'da kentsel dönüşüm sürüyor: İlk kazma vuruldu!
15:51 Dolar'daki artışa ekonomistler ne diyor?
15:48 Tüfekle otomobil gasp eden genç: Çekin, benim gibi yıldız bulamazsınız
15:43 Döviz büroları tahta kapattı
15:39 Ali Babacan: Sayın Erdoğan durun yeter artık, dolar 12'yi geçti, dibe batıyoruz!
15:39 Dünya denizlerinde gerilim! ABD donanmasını gönderdi, gözler Çin'de!
15:35 Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız
15:34 Son Dakika: Dolar, altın ve euro durdurulamıyor!
15:28 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den 'otoriterlik' mesajı!
Cem Uzan'dan korkutan ekonomi açıklaması: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir Cem Uzan'dan korkutan ekonomi açıklaması: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir         
16:08
Davutoğlu: Tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum Davutoğlu: Tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum         
16:06
Dolar'daki artışa ekonomistler ne diyor? Dolar'daki artışa ekonomistler ne diyor?         
15:51
Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş         
14:42
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı         
14:33
İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak         
11:57
Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor         
11:43
Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır         
11:23
Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız         
10:26
Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı         
10:22
Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak         
09:54
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi         
21:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 16:13:27. #1.12#
SON DAKİKA: Yeşil reçeteye tabi 5 bin 594 hap ele geçirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement