Uşak'ta yetiştirme yurdunda yangın - Son Dakika

Uşak'ta yetiştirme yurdunda yangın

30 çocuk dumandan etkilenirken, yangında can kaybı yaşanmadı

UŞAK - Uşak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'ndeki binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında binada olup dumandan etkilenen çocuklar hastaneye kaldırılırken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Çocuk Evleri Sitesi'ndeki binada akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre binadaki bir odada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede binanın tamamına yayılan yangın sonucu içerde bulunan çocuklar yoğun dumandan etkilendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından binada bulunan çocuklar balkondan aşağı indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Toplamda 42 çocuğun bulunduğu yetiştirme yurdunda dumandan etkilendiği belirlenen yaklaşık 30 çocuk tedavileri yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.