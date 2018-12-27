Uşak'ta Yılkı Atları İçin Doğaya Yem Bırakıldı
1 saat önce
Uşak'ta, kar yağışı sonrası doğayı kaplayan beyaz örtü nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları için yemleme yapıldı.
Uşak
'ta, kar yağışı sonrası doğayı kaplayan beyaz örtü nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları için yemleme yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar
Uşak Şube Müdürlüğü ekipleri merkeze bağlı Aşağı Karacahisar
mevkisinde yaban hayvanları için çeşitli bölgelere yem bıraktı.
Şube Müdürü Hüseyin Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki gün yaşanan kar yağışı sonrası doğada 15 santimetreye yakın kar örtüsü oluştuğunu bildirdi.
Kar örtüsü nedeniyle doğada besin bulamayan yaban hayvanlarının yaşamını sürdürebilmesi için belli aralıklarla doğaya yem bıraktıklarını ifade eden Tekin, "Aşağı Karacahisar bölgesinde yılkı atları mevcut. Atların beslenmesi için doğaya ot ve saman bıraktık. Kar kalkıncaya kadar yem bırakmaya devam edeceğiz. Ayrıca kuş ve diğer hayvanlar için de yemleme yapıyoruz. Kış süresince yemleme yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Tekin, vatandaşlara, kış aylarında sokaktaki ve doğadaki hayvanlara yardımcı olmaları çağrısında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:45 Kaynak: AA
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