Uşak'ta YKS heyecanın ikinci ve üçüncü oturumları başladı - Son Dakika

Uşak'ta YKS heyecanın ikinci ve üçüncü oturumları başladı

Uşak'ta korona virüs tedbirleri kapsamında maske kullanımının ve sosyal mesafe kuralının alındığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci ve üçüncü oturumları olan Alan Yeterlilik Testi ( AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) başladı.

Uşak'ta korona virüs tedbirleri kapsamında maske kullanımının ve sosyal mesafe kuralının alındığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci ve üçüncü oturumları olan Alan Yeterlilik Testi ( AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) başladı. Sınavlarda toplamda 8 bin 671 aday ter dökecek.

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Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi Uşak'ta da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen YKS'nin ikinci oturumu olan AYT saat 10.15'te başladı. Öğrenciler aileleri ile beraber sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi. Toplamda 33 sınav merkezi 463 salon olmak üzere 8 bin 156 aday ikinci oturumda ter döktü. Ayrıca öğleden sonra 15.45'te Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak. Üçüncü oturumda ise 6 sınav merkezinde 515 aday ter dökecek.


Öte yandan, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında okullarda bulunan görevliler, velilerin okul girişlerine engel oldu. Ayrıca sınava geç kalan bir öğrenciyi ise polis ekipleri, resmi araçla son anda yetiştirdi.


"Bu süreç bizi olumlu etkiledi"


Kızını sınava getiren Ali Kocaman, sınav süreci biraz olumsuz etki etse de bir an önce olması gerektiğini ve kendi kızının bu süreci ders çalışarak iyi yansıdığını belirtti. Ali Kocaman, "Sınav sürecinin uzaması biraz olumsuz yönde etki etti ama sonuçta bir an önce olması gerekiyordu. Bence bir an önce olması gerekiyordu. O sebepten sınavın olmasından ve sürecin uzamamasından memnunum. Benim kızıma iyi yansıdı bu dönem. Devamlı ders çalışma fırsatı buldu. Bizce sorun yok yani, bize olumlu yansıdı bu süreç. Sosyal faaliyetlere katılamadığı için zamanını ders çalışarak geçirdi. Hastalık artık maalesef hayatımıza girdi, bundan kurtuluş yok. Artık hayatın bir yerinde o risk var, ben öyle görüyorum. Hastalıktan kurtuluş yok, hep dikkat yani" dedi. - UŞAK

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Türkiye, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uşak'ta YKS heyecanın ikinci ve üçüncü oturumları başladı - Son Dakika

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