Son Dakika Haberleri: Uşak'ta YKS sınav güvenliği toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel Haber

Uşak'ta YKS sınav güvenliği toplantısı yapıldı

2 saat önce

Hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi Uşak Üniversitesi ÖSYM İl Sınav Merkezi Koordinatörlüğü tarafından sınav güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Uşak'ta YKS sınav güvenliği toplantısı yapıldı, System.String[]
Hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi Uşak Üniversitesi ÖSYM İl Sınav Merkezi Koordinatörlüğü tarafından sınav güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Uşak Üniversitesi Rektörlüğü'nden toplantıya ilgili yapılan açıklamada, sınavın 15-16 Haziran da iki gün olarak yapılacağı kaydedildi. Açıklamada, "Toplantıda 2019 YKS sınavının yapılacağı binalarda güvenliğin sağlanması, bu yönde alınacak tedbirler, adayların sınav binalarına ulaşımı, soruların sınav binalarına nakli, il sınav merkezinde sınav öncesi ve sonrasında alınacak önlemlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç bölümde yapılacak olan YKS, 15 Haziran Cumartesi ve 16 Haziran Pazar günleri gerçekleştirilecek. YKS sınavına Uşak'ta 21 bin 126 aday girecek. 37 okulumuzda sınav yapılacak. ÖSYM Uşak İl Sınav Merkezi Koordinatörlüğü olarak tüm tedbirler alındı. Adaylar saatler ve belgeler konusunda dikkatli olmalı. Ayrıca Cuma akşamından itibaren sınav saatleri içinde gürültü kirliliğinin olmaması konusu ve adayların sağlıklı bir ortamda sınavlarını gerçekleştirmeleri ile ilgili, Uşak Valiliği başta olmak üzere Uşak Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili kurumların gerekli tedbirleri aldıkları ve Uşak halkından da gerekli hassasiyeti göstermeleri konusunda duyarlı olmaları rica edildi.

Uşak Üniversitesi Rektörlüğü sınava girecek adaylara başarılar diler" ifadelerine yer verildi. - UŞAK
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:10 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ÖSYM'den YKS'ye katılacak adaylara kimlik kartı hatırlatması Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den FETÖ elebaşının iadesi hakkında yeni açıklama Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu? İşte son anket Meteoroloji vatandaşları uyardı! Sağanak yağış geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 20:29:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak'ta YKS sınav güvenliği toplantısı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]