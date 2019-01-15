Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Yoğun Kar Yağı Etkili Oldu

Uşak'ta Yoğun Kar Yağı Etkili Oldu

57 dakika önce

Uşak'ta yoğun kar yağı etkili oldu Uşak'ın çevre yolları ve köy yolları ulaşıma kapalı kaldıUŞAK - Uşak ve çevresinde akşamüzeri etkili olmaya başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde tipi ve fırtınaya dönüştü.

Uşak'ta yoğun kar yağı etkili oldu
Uşak'ın çevre yolları ve köy yolları ulaşıma kapalı kaldı

UŞAK - Uşak ve çevresinde akşamüzeri etkili olmaya başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde tipi ve fırtınaya dönüştü. Kentin bir çok yerinde elektrik sağlanamadı. Uşak'ın çevre ve köy yolları ulaşıma kapandı. Kent genelinde eğitime bir gün ara verildi.
Uşak ve çevresinde akşamüzeri yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Özellikle kent merkezinde D300 karayolu üzerinde trafik yer yer durma noktasına geldi. Uşak - İzmir, Uşak - Ankara, Uşak - Denizli ve Kütahya yolları tipi ve fırtına nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı. Karayolları ve belediye ekipleri tam kadro yolları açık tutmak için tuzlama ve açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kentin birçok köy yolu ise ulaşıma tamamen kapandı.
Öte yandan Valilik yoğun kar yağışı, olası buzlanma ve don olaylarına karşı eğitim ve öğretime kent genelinde bir gün ara verildiğini açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:24 Kaynak: İHA

Kar, Uşak, Yerel
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