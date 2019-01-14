Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Yoğun Kar Yağışı Bekleniyor

Uşak'ta Yoğun Kar Yağışı Bekleniyor

42 dakika önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre Uşak ve çevresinde yarın öğlen saatlerinden itibaren etkili ve yoğun kar yağışı beklendi açıklandı.

Uşak'ta Yoğun Kar Yağışı Bekleniyor, System.String[]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre Uşak ve çevresinde yarın öğlen saatlerinden itibaren etkili ve yoğun kar yağışı beklendi açıklandı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Salı öğle saatlerinden itibaren Uşak ve çevresinde kuvvetli olmak üzere 8-10 santimetre ve yükseklerde ise 10-20 santimetre kalındığında kar yağışı beklendiği açıklandı. Yağışın Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenirken kar yağışlarıyla birlikte, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istenildi. - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:06 Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Uşak, 3. Sayfa
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