Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Yoğun Sis

Uşak'ta Yoğun Sis

1 saat önce

Uşak ve çevresinde akşam saatlerinde aniden bastıran yoğun sis etkili oldu.

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Uşak ve çevresinde akşam saatlerinde aniden bastıran yoğun sis etkili oldu.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis trafik akışını ve hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle İzmir- Ankara D-300 karayolu üzerinde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle şehir içi ulaşımda bazı kavşaklarda trafik yoğunluğu gözlendi. Sisin sabah saatlerine kadar etkili olacağını ve Pazar günü akşam saatlerinde daha yoğun şekilde görüleceğini belirten yetkililer, özellikle sürücülerin dikkatli olmaları uyarısında bulundular. Yetkililer, astım ve solunum sıkıntısı olan hastaların da bu saatlerde dışarı çıkmamaları uyarısında bulundular. - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 08:55 Kaynak: İHA

İzmir, Ankara, Uşak, 3. Sayfa
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