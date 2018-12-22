Uşak'ta Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor
1 saat önce
Uşak'ta yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyorUŞAK - Uşak ve çevresinde akşam saatlerinde aniden bastıran yoğun sis etkili oldu.
Uşak
'ta yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor
UŞAK - Uşak ve çevresinde akşam saatlerinde aniden bastıran yoğun sis etkili oldu.
Kentte akşam saatlerinde bir anda bastıran yoğun sis trafik akışını ve hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle İzmir
- Ankara
D300 karayolu üzerinde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, sürücüler seyir halinde zor anlar yaşadı. Sis nedeni ile ağır ilerleyen trafik nedeniyle şehir içi ulaşımda bazı kavşaklarda trafik yoğunluğu gözlendi. Yetkililer yoğun sisin sabah saatlerine kadar etkili olacağını bildirirken, Pazar günü akşam saatlerinde daha yoğun şekilde hissedileceğini söylediler. Bu nedenle özellikle sürücülerin trafikte seyir halindeyken dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundular. Aynı şekilde astım ve solunum sıkıntısı olan hastalarında bu saatlerde dışarıda olmamaları, sağlık sorunlarının yaşanmasının önüne geçeceği belirtildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 08:45 Kaynak: İHA
Saldırgan, Uyuşturucu Sattığını İddia Ettiği Suriyeli Genci Bacaklarından Vurdu
18 Yaşındaki Zanlı, İnşaat İşçisine Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı
Muğla'da Seyir Halindeki Aracın Üzerine Kaya Düştü
Boşandığı Eşini ve Erkek Arkadaşını Öldüren Polis Memurunun İfadesi Ortaya Çıktı: Uygunsuz Yakaladım