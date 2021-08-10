Üye Girişi
Yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı (2) - Son Dakika

Yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı (2)

10.08.2021 10:08

Devrilen otobüsten görüntü Yaralıların ambulanslara alınması Yolculardan İsmail Dursun ve Melikşah Akşit'in konuşması GÜNCELLEME - Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, RÖPORTAJLAR VE DETAY EKLENDİ UŞAK - Uşak'ta yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 33...

Devrilen otobüsten görüntü

Yaralıların ambulanslara alınması

Yolculardan İsmail Dursun ve Melikşah Akşit'in konuşması GÜNCELLEME - Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, RÖPORTAJLAR VE DETAY EKLENDİ

UŞAK - Uşak'ta yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı.

K.G. yönetimindeki Ağrı Doğuş firmasına ait 34 HE 1858 plakalı yolcu otobüsü, Ankara-Uşak kara yolu Göğem kavşağı yakınlarında yaklaşık 90 metre şarampolde ilerledikten sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 32 yolcu ile sürücü, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Otobüsün Ağrı'dan İzmir'e gittiği, hastaneye kaldırılan yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı yara almadan atlatan yolculardan Melikşah Akşit, gazetecilere, "Kaza aniden oldu. Kamyon kornayı çalınca otobüs iki dakika içinde devrildi." dedi.

İsmail Dursun ise kaza sırasında gözlerinin kapalı olduğunu ve otobüsün nasıl devrildiğini anlayamadığını söyledi.

Yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı (2)
Yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı (2)
Yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı (2)
Yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı (2)
Yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı (2)
Yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı (2)
Yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı (2)
Yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı (2)

Ankara, Ağrı, Kaza, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı (2) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Korona bitmeden 11:28 Korona bitmeden "Marburg" kabusu başladı! Gine'de görülen vaka sonrası, DSÖ uyardı Taksim Meydanı'nda panik anları! Kalp hastası genç bir anda yere yığıldı 11:17 Taksim Meydanı'nda panik anları! Kalp hastası genç bir anda yere yığıldı Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! İş yerine icra gelen gelen işçi, işten çıkartılabilecek 11:09 Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! İş yerine icra gelen gelen işçi, işten çıkartılabilecek
Aydınlı muhtarın şüpheli ölümü! Evinde göğsünden vurulmuş halde bulundu 10:44 Aydınlı muhtarın şüpheli ölümü! Evinde göğsünden vurulmuş halde bulundu Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu 10:24 Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı haziran ayında 823 bin kişi geriledi 10:19 Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı haziran ayında 823 bin kişi geriledi
Türkiye'nin yeni yol haritası belirlendi! Vaka artışı sonrası yasak yok ama aşılı-aşısız ayrımı gibi uygulamalar gelebilir 09:20 Türkiye'nin yeni yol haritası belirlendi! Vaka artışı sonrası yasak yok ama aşılı-aşısız ayrımı gibi uygulamalar gelebilir Kaybolan 3 küçük kızın evden ayrıma sebepleri şaşırttı! Ailelerine korku dolu saatler yaşatan kızlar Kore'ye gitmeye çalışmış 08:30 Kaybolan 3 küçük kızın evden ayrıma sebepleri şaşırttı! Ailelerine korku dolu saatler yaşatan kızlar Kore'ye gitmeye çalışmış

Son Dakika Haberleri
11:34 Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı! Vahşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı
11:27 Korona bitmeden "Marburg" kabusu başladı! Gine'de görülen vaka sonrası, DSÖ uyardı
11:25 Altının gram fiyatı 482 lira seviyesinden işlem görüyor
11:15 Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı
11:11 Yeni güne düşüşle başlayan dolar 8,64'ten işlem görüyor
11:08 Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! İş yerine icra gelen gelen işçi, işten çıkartılabilecek
10:47 Şahan Gökbakar, videolarını YouTube'da yayınlayanlar için harekete geçti! Elde edilen gelir afetzedelere ilaç olacak
10:42 İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı
10:20 Alişan'dan duygulandıran paylaşım! Kardeşinin ölümü sonrası yeğenlerine sahip çıktı
10:19 Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı haziran ayında 823 bin kişi geriledi
Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı! Vahşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı! Vahşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı         
11:34
Altının gram fiyatı 482 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 482 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:25
Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı         
11:16
Dededen kalan tarlada, babadan kalan gelenek devam diyor! Yetişen sebze ve meyveler herkese ücretsiz dağıtıyor Dededen kalan tarlada, babadan kalan gelenek devam diyor! Yetişen sebze ve meyveler herkese ücretsiz dağıtıyor         
10:55
İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı         
10:43
Alişan'dan duygulandıran paylaşım! Kardeşinin ölümü sonrası yeğenlerine sahip çıktı Alişan'dan duygulandıran paylaşım! Kardeşinin ölümü sonrası yeğenlerine sahip çıktı         
10:21
9 yaşındaki kız çocuğunu taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü, şüphelinin evi kurşunlandı 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü, şüphelinin evi kurşunlandı         
10:04
Damping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil dün ameliyat oldu! Sağlık durumunu paylaşan sevgilisi herkesten dua istedi Damping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil dün ameliyat oldu! Sağlık durumunu paylaşan sevgilisi herkesten dua istedi         
08:51
Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün         
08:25
Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım         
08:20
Kıyafeti açık bulununca Kıyafeti açık bulununca "Daha açığını giyeceğim" diyen Hande Yener'den cesur seçim         
22:59
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi         
21:46
93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı 93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı         
21:24
Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi         
15:47
Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi         
15:43
Kitapçıya Kitapçıya "Dedem bana tecavüz etti" notunu bıraktı! Ekipler tarafından bulunan genç kız olanları anlattı         
15:01
İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: "Yapmayın" dedim ama dinlemediler         
14:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2021 11:44:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement