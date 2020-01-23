Uşak'ta yolcu otobüsü kaza yaptı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta yolcu otobüsü kaza yaptı. - Son Dakika

Uşak'ta yolcu otobüsü kaza yaptı.

23 dakika önce

Uşak'ta yolcu otobüsü kaza yaptı.

Uşak'ta yolcu otobüsü kaza yaptı., System.String[]

Uşak'ta yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada 3'ü ağır 13 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. - UŞAK

Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:48 Kaynak: İHA
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