Uşak'ta yolcu otobüsü kaza yaptı. - Son Dakika

Uşak'ta yolcu otobüsü kaza yaptı.
23 dakika önce
Uşak'ta yolcu otobüsü kaza yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:48 Kaynak: İHA
Uşak'ta yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada 3'ü ağır 13 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. - UŞAK
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