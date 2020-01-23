Uşak'ta yolcu otobüsü tıra çarptı: 16 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak'ta yolcu otobüsü tıra çarptı: 16 yaralı - Son Dakika

Uşak'ta yolcu otobüsü tıra çarptı: 16 yaralı

20 dakika önce

Uşak'ın Banaz ilçesinde park halindeki tıra arkadan arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 16 kişi yaralandı.

Uşak'ta yolcu otobüsü tıra çarptı: 16 yaralı, System.String[]

Uşak'ın Banaz ilçesinde park halindeki tıra arkadan arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Ankara'dan İzmir'e giden Halil Yakut'un (53) kullandığı 09 F 7726 plakalı yolcu otobüsü, Banaz ilçe merkezinde yol kenarında park halindeki 35 AKL 382 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada yolcu otobüsünde bulunan 16 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Banaz ve Uşak'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yapılan incelemenin ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Ankara, İzmir, Banaz, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:22 Kaynak: AA
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