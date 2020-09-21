Uşak'ta yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

Uşak'ta okullarda yüz yüze eğitim anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflar için seyreltilmiş uygulamalarla başladı.

Okula başlayan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde okullara ve sınıflara alındı.

Okul girişlerinde tüm tedbirler alınırken, öğrencilerini okullara getiren aileler de Kovid-19 tedbirleri konusunda uyarıldı.

İl genelinde, 2 bin 551 okul öncesi, 4 bin 553 de birinci sınıf öğrencisinin, 303 okul öncesi, 247 de 1'inci sınıf öğretmeninin seyreltilmiş uygulamayla yüz yüze eğitime başladığı öğrenildi.