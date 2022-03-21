Uşak'ta yüzlerce kaçak cinsel ürün ele geçirildi - Son Dakika
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Uşak'ta yüzlerce kaçak cinsel ürün ele geçirildi

21.03.2022 19:07
Uşak'ta yüzlerce kaçak cinsel ürün ele geçirildi

UŞAK (İHA) – Uşak il merkezinde bir iş yerine düzenlenen baskında, yüzlerce kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

UŞAK (İHA) – Uşak il merkezinde bir iş yerine düzenlenen baskında, yüzlerce kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kaçak cinsel performans arttırıcı ürünlerin satıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından iş yerine baskın düzenledi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, paketlenerek satışa hazır hale dönüştürülmüş 593 adet kaçak cinsel performans arttırıcı ürün ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı. - UŞAK

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta yüzlerce kaçak cinsel ürün ele geçirildi - Son Dakika


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