Son Dakika › Güncel › Uşak'ta zabıt katibi adliye tuvaletinde ölü bulundu - Son Dakika
Uşak'ta zabıt katibi adliye tuvaletinde ölü bulundu
6 saat önce
Uşak'ın Banaz ilçesinde, zabıt katibi İlyas Doğan (44) adliyenin tuvaletinde ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:22 Kaynak: AA
Uşak'ın Banaz ilçesinde, zabıt katibi İlyas Doğan (44) adliyenin tuvaletinde ölü bulundu.
Banaz Adliyesi'nde çalışan bir temizlik işçisi, sabah saatlerinde tuvaletleri temizlediği sırada zabıt katibi İlyas Doğan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin kontrolünün ardından Doğan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Cesedinde herhangi bir ize rastlanmayan Doğan'ın, kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği tahmin ediliyor.
Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı Terör örgütü YPG, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı Vatandaşlardan bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısına linç girişimi