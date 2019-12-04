Son Dakika Haberleri: Uşak'ta zabıt katibi adliye tuvaletinde ölü bulundu
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Uşak'ta zabıt katibi adliye tuvaletinde ölü bulundu

6 saat önce

Uşak'ın Banaz ilçesinde, zabıt katibi İlyas Doğan (44) adliyenin tuvaletinde ölü bulundu.

Uşak'ta zabıt katibi adliye tuvaletinde ölü bulundu, System.String[]

Uşak'ın Banaz ilçesinde, zabıt katibi İlyas Doğan (44) adliyenin tuvaletinde ölü bulundu.

Banaz Adliyesi'nde çalışan bir temizlik işçisi, sabah saatlerinde tuvaletleri temizlediği sırada zabıt katibi İlyas Doğan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin kontrolünün ardından Doğan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cesedinde herhangi bir ize rastlanmayan Doğan'ın, kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği tahmin ediliyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:22 Kaynak: AA
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