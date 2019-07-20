Son Dakika Haberleri: Uşak'ta zabıta ekipleri erkek kuaförlerini denetledi
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Uşak'ta zabıta ekipleri erkek kuaförlerini denetledi

38 dakika önce

Uşak'ta zabıta ekipleri Kurban Bayramı öncesi kent merkezinde hizmet veren erkek kuaförlerini denetledi.

Uşak'ta zabıta ekipleri erkek kuaförlerini denetledi, System.String[]
Uşak'ta zabıta ekipleri Kurban Bayramı öncesi kent merkezinde hizmet veren erkek kuaförlerini denetledi.

Denetimlerde vergi levhasından, fiyat tarifesine ve sterilize cihazından iş yeri temizliğine kadar pek çok konuda denetim yapan ekipler karşılaşılan eksiklerin giderilmesine yönelik uyarılarda bulundu.

Denetimlerde büyük bir sorunla karşılaşmayan zabıta ekipleri, işletme sahiplerine ve çalışanlarına bol kazançlar dilerken, kurallara uymaları nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Denetimler esnasında bir kuaföre giren zabıta ekipleri, işletme sahibi Ufuk Berke Can'ın ve beraberindeki 30 kişilik ekibin yürüttüğü Gönül Tıraşı Projesi'nin detaylarını dinledi. Dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik yürütülen proje Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından tam destek gördü. - UŞAK
Kurban Bayramı, Zabıta, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:59 Kaynak: İHA
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