Uşak'ta zabıta ekipleri erkek kuaförlerini denetledi
38 dakika önce
Uşak'ta zabıta ekipleri Kurban Bayramı öncesi kent merkezinde hizmet veren erkek kuaförlerini denetledi.
Uşak Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:59 Kaynak: İHA
'ta zabıta ekipleri Kurban Bayramı
öncesi kent merkezinde hizmet veren erkek kuaförlerini denetledi.
Denetimlerde vergi levhasından, fiyat tarifesine ve sterilize cihazından iş yeri temizliğine kadar pek çok konuda denetim yapan ekipler karşılaşılan eksiklerin giderilmesine yönelik uyarılarda bulundu.
Denetimlerde büyük bir sorunla karşılaşmayan zabıta ekipleri, işletme sahiplerine ve çalışanlarına bol kazançlar dilerken, kurallara uymaları nedeniyle teşekkürlerini iletti.
Denetimler esnasında bir kuaföre giren zabıta ekipleri, işletme sahibi Ufuk Berke Can'ın ve beraberindeki 30 kişilik ekibin yürüttüğü Gönül Tıraşı Projesi'nin detaylarını dinledi. Dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik yürütülen proje Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
tarafından tam destek gördü. - UŞAK
TESK Başkanı uyardı: Bayram alışverişinde sahte paraya dikkat "30 Ağustos halkın genelini ilgilendiren bir bayram değil" diyen başkandan açıklama geldi 1 ton 300 kilo ağırlığındaki 'Paşa' isimli boğa 25 bin liraya alıcısını bekliyor Kanye, Kim ve Bieber rica etti, Trump ünlü rapçi A$AP Rocky için harekete geçti