Uşak'ta Zanaattan Sanata sergisi açıldı

Uşak Üniversitesi'nde, 1. Uluslararası Zanaattan Sanata Jürili Karma Sergisi açılış töreni yapıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan açılış töreninde yerli ve yabancı 34 üniversiteden 114 eser sergilendi.

Açılış töreninde konuşan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, sanatçıyı ve zanaatçıyı sonuna kadar desteklediklerini dile getirdi.

Zanaatçıların günümüzde birer birer kaybolduğunu ifade eden Rektör Savaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Zanaat daha çok geçim kaynağı olarak görülürken sanat ise sadece bir tane yapılan bir şeydir. Zanaatla sanat arasındaki en büyük farklardan birisinin bu olduğunu düşünüyorum. Öbür taraftan baktığımızda tabi ki zanaat bizim toplumumuzda önemli bir yer kaplıyor. Bunun yanında sanat özellikle şehir toplumunda önemli bir yer kaplıyor. Sanatçının yaptığı her eser tektir. Biz bunların yanına modern teknoloji ile bir çok zanaatımızı kaybettik. Yerel yönetimlere bu konuda çok iş düşüyor bu zanaatlara sahip çıkmaları ve yaşatmaları gerekmekte."