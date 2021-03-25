Zincirleme trafik kazalarında 5 kişi yaralandı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aynı istikamette seyreden A.C.A. yönetimindeki 43 RE 838 tır, İ.K. idaresindeki 03 UR 269 plakalı tır, M.B. kontrolündeki 65 BA 077 hafif ticari araç, M.Ö'nün kullandığı 34 LS 9590 plakalı otomobil ile Y.M. yönetimindeki 64 LC 673 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

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