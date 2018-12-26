Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Zincirleme Trafik Kazası

Uşak'ta Zincirleme Trafik Kazası

27 dakika önce

Uşak'ta yoğun kar yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirirken, kent genelinde sabah saatlerinde yaşanan yoğun buzlanma maddi hasarlı zincirleme trafik kazasına neden oldu.

Uşak'ta Zincirleme Trafik Kazası, System.String[]
Uşak'ta yoğun kar yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirirken, kent genelinde sabah saatlerinde yaşanan yoğun buzlanma maddi hasarlı zincirleme trafik kazasına neden oldu.

Sabah saatlerinde Atatürk Bulvarı yan yolundan kent merkezine doğru seyir etmekte olan 64 BN 709, 64 LH 173, 64 KY 072 plakalı araçlar birbirine girdi. Yoldaki buzlanmadan dolayı meydana gelen kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralıya gerekli müdahaleyi yaptı. Atatürk Bulvarı yan yolu bir süre trafiğe kapatıldı, bu sürede araçlar Şehit Piyade Asteğmen Mehmet Bozkuş üst geçidine yönlendirildi ve yolun tekrar trafiğe açılması için gerekli çalışmalar başlatıldı. - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:43 Kaynak: İHA

Sabah, Uşak, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çırılçıplak Yolda Yürürken Görüntülendi Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle 12 İlde Eğitime Ara Verildi

DHMİ, Sefer İptallerine Karşı Vatandaşları Uyardı Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı! Hava Sıcaklığı 6 ila 12 Derece Düşecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 13:10:18. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Zincirleme Trafik Kazası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]