Uşak'ta kamyonet, minibüs ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Uşak- Ankara kara yolu Gazi Bulvarı'nda, Bünyamin Karahan yönetimindeki 35 A 4302 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen önündeki minibüse, minibüs de önündeki otomobile çarptı.

Kazada Karahan'ın yönetimindeki kamyonette yolcu olarak bulunan Salih Mehmet Karahan yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen yaralı Salih Mehmet Karahan'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.