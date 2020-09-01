Uşak'ta zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Uşak'ta zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Uşak'ta iki otomobil ve bir kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta iki otomobil ve bir kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Ahmet Şen yönetimindeki 42 AZK 64 plakalı otomobil, Banaz Sanayi Kavşağı'nda, Semih Yıldız idaresindeki 48 TS 986 plakalı otomobil, ardından refüje çarptı. Yıldız yönetimindeki otomobil de çarpmanın etkisiyle Banaz Sanayi Sitesi'nden yola çıkmak için bekleyen Cuma Tığlı'nın kullandığı 64 ABF 850 plakalı kamyonete çarptı. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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