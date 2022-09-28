Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Blaundos Antik Kenti'ndeki kazılar devam ediyor.

Kaynak: AA

Twitter, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uşak'ta 39 asırlık silindir mühür bulundu - Son Dakika

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