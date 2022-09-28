Uşak'ta 39 asırlık silindir mühür bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Uşak'ta 39 asırlık silindir mühür bulundu

28.09.2022 16:24
Uşak'ta 39 asırlık silindir mühür bulundu

Uşak'taki Blaundos Antik Kenti'nde, 39 asırlık olduğu düşünülen silindir mühür bulundu.

Uşak'taki Blaundos Antik Kenti'nde, 39 asırlık olduğu düşünülen silindir mühür bulundu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Blaundos Antik Kenti'ndeki kazılar devam ediyor.

Kazılarda, Asur Ticaret Kolonileri Çağı'na (milattan önce 18-17. yüzyıl) ait olduğu düşünülen silindir mühür bulundu.

Blaundos'un tarihini, bilinenden çok daha erkene götürebilecek mührün üzerindeki bilimsel incelemeler sürüyor.

YORUMLAR
500
Malatya haber | Malatya Arguvan Spor Kulübü: 2-1 Malatya haber | Malatya Arguvan Spor Kulübü: 2-1 Wolverine geri dönüyor! Deadpool 3 detayları paylaşıldı Wolverine geri dönüyor! Deadpool 3 detayları paylaşıldı
Kaynak: AA

Twitter, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta 39 asırlık silindir mühür bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Suriye sözleri: İstihbari görüşmeler sürüyor
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Lozan mesajı: Yunanistan'ın Ege'deki adaları silahsızlandırması şart
22:01 Irak'ın Erbil kentine yönelen İran'ın İHA'sı ABD tarafından düşürüldü
21:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşın talebini duyunca Mansur Yavaş'ı işaret etmişti! Yavaş'tan yanıt geldi
21:01 Kritik toplantı sonrası yayımlanan bildiride Yunanistan'a tepki vardı: Milletimizin hak ve menfaatleri hukuki çerçevede korunacak
21:00 Cumhurbaşkanlığı Kupası, Fenerbahçe'yi deviren Anadolu Efes'in oldu
20:56 Dominik Cumhuriyeti'ni deviren Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda ikinci galibiyetini aldı
20:36 Yunan medyasına konuşan teröristbaşı Fethullah Gülen'den Türk halkı hakkında hadsiz ifadeler: Sarhoş gibi davranıyorlar
20:23 6'lı masa ortağından CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına destek geldi
20:14 Bekarlığa veda partisi yapan Türk asıllı gelinin 1.3 milyon değerindeki eşyaları çalındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 22:56:50. #1.12#
SON DAKİKA: Uşak'ta 39 asırlık silindir mühür bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement