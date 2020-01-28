Uşak'taki cinayete ilişkin 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uşak'taki cinayete ilişkin 2 tutuklama - Son Dakika

Uşak'taki cinayete ilişkin 2 tutuklama

6 saat önce

Uşak'ın Banaz ilçesinde Ferdi Gürpınar'ı tartışma sonucu av tüfeğiyle vurarak öldüren Y.B.S ve kardeşi tutuklandı.

Uşak'taki cinayete ilişkin 2 tutuklama, System.String[]

Uşak'ın Banaz ilçesinde Ferdi Gürpınar'ı tartışma sonucu av tüfeğiyle vurarak öldüren Y.B.S ve kardeşi tutuklandı.


Uşak'ın Banaz ilçesi Derbent köyünde 26 Ocak tarihinde aralarında ki konuşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine Y.B.S arkadaşı olduğu öne sürülen Ferdi Gürpınar'ı av tüfeği ile vurmuştu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Gürpınar hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin Y.B.S. ve kardeşini gözaltına alan jandarma ekipleri işlemleri ardından şüphelileri adliyeye sevk etti. Şüpheliler Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - UŞAK

Gürpınar, Banaz, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:06 Kaynak: İHA
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